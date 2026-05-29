友達と予定を立てる際、ひと月ふた月先の日程が候補になることを嘆く投稿が、Xで話題を呼んでいる。【映像】「今、会いたいんや…」大人の予定合わせが難航する理由投稿したのは、軍艦 仁さん（@uozanojin）。「大人になったからか知らんけど、友達と予定立てる時平気でひと月ふた月先の日が候補になるの悲しい。人生短いのに、フリーレンみたいな時間感覚で生きんな。俺は今日の夜に集まりたいねん。」という切実な悲しみをX