「この人、他の誰とも違う気がする」男性と出会った時、そんな直感が働いたことありませんか？運命の恋に出会ったとき、女性の心には必ず“特別な変化”が起こるもの。そこで今回は、“運命の人”に出会ったときに芽生える感情のサインを紹介します。心から「彼に信頼されたい」と思うようになる普段は自分の気持ち優先だったのに、運命の人と出会うと「彼に信じてもらいたい」「失望させたくない」という思いが自然と生まれます。