インスタグラム更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕を約2週間後に控える中、日本代表で背番号10を背負うMF堂安律が28日までに自身のインスタグラムを更新。超大物との貴重なツーショットを公開し、注目が集まっている。まさに豪華2ショットだった。トレーニングウェアを纏った堂安の隣にいたのは、お笑い界の大御所である明石家さんま。スーツ姿のさんまはカメラに笑顔を送り、直筆サインが入った堂安のユニホー