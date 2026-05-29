アルゼンチンサッカー協会(AFA)は日本時間29日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表メンバー26名を発表しました。注目は前回大会優勝の立役者で、アルゼンチンの英雄リオネル・メッシ選手。前回大会後に代表引退を示唆していましたが、その後撤回。今回もチームの主力として選出され、2006年のドイツワールドカップから続く6大会連続のメンバー入りとなりました。他にもメッシ選手と同じく前回の優勝経験者も多く名前を