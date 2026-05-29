在留資格にかかる手数料の上限額の大幅な引き上げや電子渡航認証制度＝通称「JESTA」の創設などを盛り込んだ改正入管法が29日、参議院本会議で可決され成立しました。29日の参議院本会議で賛成多数で可決され成立した改正入管法は、日本に在留する外国人が在留資格を変更したり、在留期間を更新したりするときにかかる手数料の上限額を現行の1万円から10万円に引き上げます。永住許可については30万円に引き上げるとしていて、上限