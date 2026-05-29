40代に入ると何かと不調や体型の変化を感じやすくなるもの。でも、「健康のために何か始めたい」と思っても、厳しい食事制限や我慢ばかりの生活はなかなか続かないでしょう。そこで注目したいのが、いつもの飲み物を少し見直す「置き換えドリンク」という考え方です。コーヒーやお酒、甘い飲み物を無理にやめるのではなく、“今の自分に合うものへ置き換える”だけ。今回は、40代女性の悩みに寄り添う、心と体にやさしいドリンク習