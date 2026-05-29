YouTubeのPodcastsは月間アクティブ視聴者数が10億人を超える人気コンテンツです。そんなYouTubeのPodcastsを利用するユーザー向けの新機能が、有料サブスクリプションのYouTube Premiumに追加されました。New YouTube Premium features podcast fans will love - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/new-youtube-premium-features-podcast-fans/YouTube is making its app better for podcast playback, but only