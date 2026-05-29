GAN（岩田剛典）が、レノボ・ジャパン合同会社による日本独自キャンペーン「技術がゲームを変える。」の新TVCM「技術がゲームを変える。」篇の、CMソングタイアップに、書き下ろした新曲「RISE NOW」が起用されたことを発表した。今回のTVCMは、レノボが掲げるキャンペーンメッセージ「技術がゲームを変える。」という革新性を追い求める姿勢を表現したものだという。そして、サッカーの歴史を変えてきたのは、いつの時代も選手た