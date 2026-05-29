突然の訃報を受けた時、「まず何を確認すればいいの？」と焦った経験はありませんか？30代後半〜40代以降になると、親族や仕事関係など、弔事に関わる機会も少しずつ増えていきます。一方で、“今さら聞きづらい”と感じる人も少なくありません。最近は、家族葬や香典辞退など葬儀の形も多様化しているからこそ、“昔の常識”だけで動くより、まず落ち着いて状況を確認することが大切になっています。まず確認したいのは“日程と形