公開中の映画『正直不動産』より、大ヒット御礼として、キャスト陣のNG集や未公開シーン、主演の山下智久による“風”指導まで収めた特別映像「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」が到着した。【動画】爆笑のNG・アドリブ・未公開集「正直に全部見せちゃいます！！〜NG＆未公開＆裏側〜」アドリブでのやりとりが多く、笑いの絶えない現場だったという本作。撮影の裏側をぜひシリーズファンにも見てほしいとい