田中麗奈と古川雄大がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）に、前田公輝と尾崎匠海（INI）の出演が決定。併せて、田中、古川、前田、尾崎の4人が並ぶ新ビジュアルと、ドラマティザー映像も初公開された。【写真】『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』INI尾崎匠海のソロショット本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する妻の“謎の死“をきっか