今夜5月29日放送の『タイムレスマン』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）にて、timelesz8人の先輩・相葉雅紀が番組初登場。相葉はこれまでtimeleszのメンバーそれぞれと共演した機会はあるものの、8人全員とバラエティー番組で共演するのは今回が初めてとなる。【写真】timeleszが相葉雅紀と1対1でトーク！番組名物「信頼じゃんけん」も本番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚