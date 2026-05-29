5月29日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は、19時からの2時間スペシャル。Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決「東京それスノコレクション」第7弾の審査員に、あの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。芸能人の私服抜き打ち審査では、一時帰国中の目黒蓮にアポなし突撃、ガチ私服を抜き打ちチェックする。【写真】あの、鈴木紗理奈らがSnow Manによる「初夏の親子お出かけコーデ