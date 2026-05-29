「この番組を見て家を建てました！」 ・・という視聴者の声も続々！！ 『となりのスゴイ家』３００回記念SP！ 建築と陶芸が融合した鎌倉のスゴイ家！ 四隅に「土のかまくら」！？中に広がるステキ過ぎる空間 ＆ 唸るアイディア満載！インテリアが映える大磯のスゴイ家！ バイカラーの目を惹く外観＆圧巻！全長６ｍのロングキッチン BＳテレ東