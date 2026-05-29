【Forza Horizon 6：「1987 Nissan Be-1」の配布】 対象期間：5月28日～6月18日 マイクロソフトは5月29日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、不具合の発生を報告した。 今回の不具合は、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」にて、シーズン秋で実施予定の「シーズンジョブ：東京シテ