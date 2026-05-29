8月21日より東京芸術劇場シアターウエストで上演される清水邦夫作の舞台『夢去りて、オルフェ』より、ダブル主演を務める大石継太と朝海ひかるをはじめとする全キャストが発表された。【写真】坂本昌行＆朝海ひかるが結婚「三宅くん」がトレンド入り同日結婚発表の粗品も祝福『夢去りて、オルフェ』は1986年、木冬社結成10周年・紀伊國屋書店創業60周年記念提携公演として初演され、松本典子が芸術選奨文部大臣賞を受賞