伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦（主催：新聞三社連合、日本将棋連盟）は、挑戦者決定戦の伊藤匠二冠―羽生善治九段戦が５月28日（木）に東京・将棋会館で行われました。対局の結果、角換わり相早繰り銀の終盤戦で抜け出した伊藤二冠が90手で勝利。二転三転の終盤を制して藤井聡太王位への挑戦権を獲得しています。○羽生九段主導の序中盤ともに４勝１敗で組優勝を果たした二人（伊藤二冠は同星で並ぶ３人のプレーオフを制しての登