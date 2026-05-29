お笑い芸人のレイザーラモンRGが28日にInstagramを更新。ツーリングで映画Tシャツを着たソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】レイザーラモンRG、“愛車”にネット衝撃「カッコいい」色にも注目（3枚）RGが投稿したのは愛車のバイク「ホンダCB1100R」との2ショット。写真には、愛車のそばでフルフェイスのヘルメットをかぶり、1983年に公開された金子正次主演の映画『竜二』のTシャツを着たRGの姿