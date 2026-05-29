◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、栗東トレセン皐月賞４着からの頂点取りを狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）はＣＷコースで最終調整。コースに入ってからもすぐにスッと収まり、鞍上の岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝と呼吸を整えるような、ゆったりと滑らかな走りで１周し、最終調整を終えた。岩田康騎手は福永厩舎に戻ると、引