元大津市長の越直美氏が２９日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。この日は、コメンテーターとして越氏と金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂、冬休みで今週一週間休んでいる元テレビ朝日社員の玉川徹氏に代わり、国際情報誌「フォーサイト」元編集長の堤伸輔氏がスタジオに出演した。番組では、９時台の「パネル解説」コーナーで「焼き肉