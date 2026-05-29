Ｊ１のＧ大阪は２９日、所属する元チュニジア代表ＦＷイッサム・ジェバリがコンディション調整のためチームを離脱し、チュニジアへ帰国したことを発表した。３０日の明治安田Ｊ１リーグプレーオフラウンドの東京Ｖとの第１戦（パナスタ）は欠場し、試合後のホーム最終戦セレモニーも不参加となる。ジェバリはチュニジア代表として２０２２年Ｗ杯に出場。今季、Ｇ大阪が優勝したアジアチャンピオンズリーグ２では、アルナスル（