ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが２９日までに自身のＳＮＳを更新。可愛すぎる光景を公開した。インスタグラムに「Ｄｏｅｓｈｅｌｏｖｅｍｅ？」と英語でつづると、しゃがみこんで腕を広げ、映画「スター・ウォーズ」シリーズのキャラクター、グローグーと向かい合う様子のショットを披露した。この投稿には「あら〜杉様、グローグーとかわゆい」「かわいい光景癒されます」「どちらも