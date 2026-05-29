愛知県のJR武豊線は29日午前11時32分から、大府駅と武豊駅の間の全線で運転を見合わせていましたが、午後0時8分に運転を再開しました。 JR東海によると、愛知県東浦町の緒川駅でポイントが切り替わらなくなるトラブルが起き、係員が現地で確認したところ、カメがポイントに挟まっていたということです。