JR中央線は29日午前11時42分から、長野県の南木曽駅～上松駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時58分に再開しました。 JR東海によりますと、長野県内の倉本駅～須原駅の間で、列車が倒木に接触したということです。