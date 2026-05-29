夏に向けて少しずつ気温の高い日が増えてくると、「アイスの季節がやって来た！」と感じる人も多いかも。アイス売り場のラインアップも、濃厚な口当たりが多かった冬のアイスから、春らしさのある抹茶系や、さっぱりとした口当たりのアイスが徐々に増えてくるように。今回は、次に食べたい【セブン-イレブン】の「新作アイス」をまとめました。 食べ応え抜群！ 「白くま」と和菓子が融合？ セブン-イレブンでおなじみの