◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の森田駿哉投手（２９）が２９日、１軍に合流した。この日、１軍メンバーとともに北海道入りし、リリーフで起用されるとみられる。森田は１０日に今季１軍初昇格し、同日に今季初先発して５回途中４失点。翌１１日に出場選手登録を抹消されていた。ファーム合流後は２試合に先発して２戦２勝。前回登板となった２４日のファーム・リーグ