アルゼンチンがW杯メンバーを発表アルゼンチンサッカー協会は北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバーを発表した。FWリオネル・メッシが6大会連続での選出となり、連覇を目指す戦いに臨む。ファンからも「6大会はバケモノ」「ガルナチョダメだったか…」と反響を呼んでいる。連覇を達成すれば、イタリアとブラジルに続く史上3か国目、21世紀に入っては初の快挙となる。前回大会に続いてリオネル・スカローニ監督が