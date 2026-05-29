仕事や家事の合間に、目を温めてリラックスさせてくれるホットアイマスク。 【写真】ホントに気持ちよさそうに寝てますね 愛犬に試してみたところ驚くほどの"爆睡"を見せたという投稿がSNSで話題を呼んでいる。 通常、顔に何かを乗せられるのを嫌がる犬も多い。しかしこのワンちゃんは飼い主が使い終わり、ぬるくなったホットアイマスクを着けた瞬間トロンと落ち着き、あっという間に深い眠りに落ちてしまったという。人間顔負