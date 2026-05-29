記事ポイントノジマが2026年5月よりミライロの「ユニバーサルマナー研修」を開始役職者から順次受講を開始し、2026年5月29日時点で1,398名が受講済み受講した従業員はユニバーサルマナーのロゴマーク入りバッジを着用して接客にあたる 家電量販店を展開するノジマが、障害者や高齢者など多様なお客様へ向き合うための「ユニバーサルマナー研修」の受講を2026年5月より開始しました。研修を主催するのは、ユニバーサルデザイン