鶴岡市の観光ワラビ園で27日から行方不明となっている男性の捜索は29日で3日目となりましたが、依然として、見つかっていません。行方が分からなくなっているのは、遊佐町豊岡の農業・阿部雄幸さん（78）です。阿部さんは27日午前10時ごろ、鶴岡市木野俣の「一本木観光ワラビ園」で、知人らと一緒にワラビ採りに山に入り、その後、集合場所に戻らず、行方不明となっています。捜索3日目の29日は午前6時ごろから警察官およそ10人と