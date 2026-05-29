驪州（ヨジュ）陶磁器祭りで来場者向けイベント景品として提供された商品が中国製の月壺だったことが判明し、論争となっている。26日、ソーシャルメディアの「スレッズ（Threads）」には、「無料でもらったものだから黙っているべきか」というタイトルの投稿が掲載された。投稿者のAさんは「驪州陶磁器祭りの来場レビューイベントに当選し、景品としてミニ月壺を受け取った。これが欲しくてリール（短編映像コンテンツ）まで作った