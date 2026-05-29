米沢市の第三セクターで、スキー場を運営する「天元台」で100万円余りが使途不明となっている問題をめぐり、会社が警察に被害届を提出し、29日までに受理されたことを明らかにしました。この問題は、米沢市が筆頭株主を務める第三セクターで、「天元台高原スキー場」を運営する「天元台」で金庫に保管していた金額が帳簿上の金額より100万円あまり少なく、使途不明となっているものです。天元台は2025年11