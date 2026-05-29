江西省南昌市進賢県の文港鎮にある筆工房で、毛筆を作る周鵬程さん。（４月１２日撮影、南昌＝新華社配信／樊哲平）【新華社南昌5月29日】中国江西省南昌市進賢県の文港鎮は「中国の筆の都」として知られる。文港鎮の毛筆づくりは1600年以上の歴史を持ち、ほぼ「どの家にも筆職人がおり、どの家庭でも筆づくりができる」と言われるほど地域に根付いている。上質な文港毛筆は、厳選された毛材料を用い、毛のけば取り、不純物の