２８日、「グローバルガバナンスの友グループ」会議に出席した王毅氏。（国連＝新華社記者／李睿）【新華社国連5月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は28日、米ニューヨークの国連本部で開かれた「グローバルガバナンスの友グループ」会議に出席した。会議にはパキスタン、トルクメニスタン、キルギス、キューバ、ジンバブエの外相など60余りの国の代表が出席し、アミナ・モハメド国連副事務総長が報