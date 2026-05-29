サッカー日本代表が29日、人気漫画「ONEPIECE」とのコラボを記念して集英社から「青の麦わら帽子」を贈呈された。31日の壮行試合アイスランド戦に臨む全26人のメンバーが、この日集結。練習前に贈呈式が行われ、森保一監督と選手らが日本代表カラーの「青の麦わら帽子」をかぶって記念撮影に納まった。「ONEPIECE」を愛読しているというMF遠藤航は「僕らも麦わらの一味としてW杯を戦って、日本のファンの皆さんを新世界に