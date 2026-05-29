俳優・三山凌輝と花乃まりあが主演するミュージカル『愛の不時着』のメインビジュアルと動画コメントが29日、解禁された。【動画】三山凌輝＆花乃まりあ動画コメント原作は2019年から2020年にかけて韓国でテレビ放送されたのち、Netflixでの配信をきっかけに注目を集めたテレビドラマ『愛の不時着』。堅物でありながら愛する女性を献身的に支える北朝鮮のエリート将校リ・ジョンヒョクと一途な愛を貫く韓国の財閥令嬢ユン・