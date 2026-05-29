◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月29日福嶋県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、ツアー1勝の阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）がツアー自身2度目のホールインワンを達成した。実測129ヤードの8番パー3。7Iで放った一打がカップに吸い込まれた。「（入ったのは）見えなかった。でも、ギャラリーさんがワーッて言ってくれて気がついた。左（サイドの）ピンで