独立リーグ「北海道フロンティアリーグ (HFL)」に所属する「士別サムライブレイズ」は29日、公式サイトおよびSNSを更新し、元中日で選手兼投手コーチのジョアン・タバーレス（31）の退団を巡り「不適切な表現があった」として謝罪した。球団は27日、2月に加入したばかりだったタバーレスの選手兼投手コーチの退団を発表。その理由について「成績不振と投手コーチとしての機能不全」と説明しており、この異例の表現に対しさまざ