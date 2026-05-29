◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー阪神（5月29日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人2軍はジャイアンツタウンスタジアムに阪神を迎えての3連戦。この日の先発は山城京平投手です。前日の試合でライトへのホームランを放った浅野翔吾選手は6番センター。4番にはここ6試合で6打点を挙げている三塚琉生選手が入っています。▽阪神2軍のスタメン1 (二) 谷端2 (中) 岡城3 (捕) 榮枝4 (左) 濱田5 (三) 百崎6 (一) 佐野7 (遊) 元山8 (