お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が28日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の学歴を明かした。番組では地元が隣駅同士だというタレントのベッキーと対談。ベッキーの地元は川崎市の鷺沼駅、ケムリの地元は横浜市のたまプラーザ駅だと明かし、地元トークに花を咲かせた。ケムリが「小1から大学2年生まで」たまプラーザに住んでいたと話すと、ベッキーは「小学校は公立じ