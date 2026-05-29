犬が『飼い主の前で寝転がる』心理５選 「急に目の前でゴロンと寝転がるけど、これってどういう意味？」と思うことはありませんか。犬が寝転ぶ行動には、さまざまな感情が込められています。ここでは、愛犬がゴロンと寝転がるときに考えられる心理を見ていきましょう。 1.信頼や安心の証 犬が飼い主の目の前で寝転がるのは、大前提として「この人のそばにいれば安心」という信頼があるからです。 犬にとって、寝転