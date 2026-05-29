ゴローさんに愛された群馬県。今日は第二弾です。それにしても、ゴローさんの食べっぷりはすごいですね。何かの記事で見ましたが、収録当日の朝食を抜くのはもちろんのこと、前日や翌日のカロリー制限などでコントロールしているとか。さすがのプロ根性で、頭が下がります。先週の記事に書きましたが、下仁田では3軒をはしごしたゴローさん。このシリーズのあいだに、群馬県の飲食店が登場しないかなぁ、とひそかに願っているので