北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表が５月29日、千葉県内で４日目の練習を実施。冒頭の約20分が公開された。この日のトレーニングから、鈴木彩艶、谷口彰悟、伊藤洋輝、鈴木淳之介、伊東純也、前田大然、田中碧、久保建英、塩貝健人、後藤啓介の10人が合流。27日にカンファレンスリーグの決勝に出場した鎌田大地以外の26人が揃った。 まずは31日に開催されるアイスランドとの壮行試合に向けて、残り２日