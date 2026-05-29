2026年５月29日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。この日はトレーニング前に、SAMURAI BLUEと漫画『ONE PIECE』コラボ記念として「青の麦わら帽子」贈呈式が行なわれた。贈呈式で遠藤航がチーム代表として「青の麦わら帽子」を受け取ると、森保一監督をはじめ招集メンバー26人（鎌田大地は未合流）が「青の麦わら帽子」を被って記念撮影をした。 そして