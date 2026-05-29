時代背景を感じさせる衣装や映像美が話題のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。作品の世界観に溶け込みながら存在感を放つ女性俳優たちにも、注目が集まっています。All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する美しいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果を