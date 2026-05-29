長崎市は、市庁舎跡地にNHK長崎放送局が移転する方向で協議を行うことを明らかにしました。 （鈴木 長崎市長） 「余剰地の一部にNHKが移転してくることは最適な選択肢であると考えており、今後移転候補地として検討を進めるための、正式な協議を開始したいと考えている」 29日に開かれた長崎市議会の各派代表者会議で、鈴木市長はNHKとの協議開始について報告しました。 市庁舎跡地については、新た