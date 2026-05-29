歌手の工藤静香さんは5月28日、自身のInstagramを更新。ヒョウ柄のロングブーツを着用した姿を公開しました。【写真＆動画】“ジャガラ”衣装の工藤静香「懐かしいです」工藤さんは「なんと!!!!!!!!!!!!!!無理矢理履きました」「すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前笑笑笑笑32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」とつづり、3本の動画と3枚の写真を投稿。1994