1990年代のゲームファンにはおなじみのフレーズを思わせる、「すごいゲームを、連れて歩こう」。SNKの人気IPを日常で楽しめる新たな公式オンラインストア「NEOGEO STYLES」が、5月29日正午にオープンしました。これまで展開されていた期間限定ストア「SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-」の取り組みを引き継ぎつつ、新たなブランドコンセプトのもとで継続的な商品展開を行っていくための新ショップです。【その他の画像・さらに詳