緑黄色社会の長屋晴子さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛犬サニーと同じ誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】愛犬サニーとの誕生日ショット「私は31さい、サニーは1さい！」長屋晴子さんは「ウチらおめでとう！！！！！！！！！足並み揃えて誕生日を迎えました私は31さい、サニーは1さい！元気に楽しくやってこうじゃん」とつづり、写真を1枚載せています。誕生日ケーキと似顔絵の前で愛犬サニーとともに