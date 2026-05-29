県の内外の日本酒などをお得に楽しめるイベントが、29日の夕方から長崎市で始まります。 長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場で始まる「AMU よか酒ひろば」。 幅広い世代に食事に合う酒の種類を知ってもらいたいと、JR長崎シティとアミュプラザ長崎に店舗を構える酒店が企画しました。 波佐見町の今里酒造が手掛ける六十餘洲をはじめ、全国18の酒蔵の自慢の銘酒が並びます。 （地方銘酒専門店「酒の